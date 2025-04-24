Авария на водопроводе превратила улицы польского города в реку
Новости — Четверг, 24 апреля 2025, 13:01 —
В польском городе Лодзь произошла крупная авария водопровода – в сети появились видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.
Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла после 10 часов утра на пересечении улиц Врублевского и Братиславской в Лодзи. В сети опубликовали фото и видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.
"Мы имеем очень большую аварию, которая, кроме прорыва, привела к снижению давления в южной части города. Службы мобилизованы, мы работаем над ее устранением", – прокомментировал Михал Смихович, президент Водопроводно-канализационного предприятия в Лодзи.
На месте уже работает аварийная служба водоснабжения. Городские власти заверили, что во время ремонта магистрали все жители будут иметь воду в кранах, однако ее цвет может временно измениться.
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