Авария на водопроводе превратила улицы польского города в реку

В польском городе Лодзь произошла крупная авария водопровода – в сети появились видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла после 10 часов утра на пересечении улиц Врублевского и Братиславской в Лодзи. В сети опубликовали фото и видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.

"Мы имеем очень большую аварию, которая, кроме прорыва, привела к снижению давления в южной части города. Службы мобилизованы, мы работаем над ее устранением", – прокомментировал Михал Смихович, президент Водопроводно-канализационного предприятия в Лодзи.

На месте уже работает аварийная служба водоснабжения. Городские власти заверили, что во время ремонта магистрали все жители будут иметь воду в кранах, однако ее цвет может временно измениться.

Напомним, недавно в Румынии несколько часов с дроном искали грузовое авто, упавшее в Дунай.

А на юге Франции из-за ДТП выгорело 2 гектара леса.