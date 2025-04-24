Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини з енергетичних питань Ніна Шеєр підтримала можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку" для сприяння "миру в Україні".

Її заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шеєр, санкції США проти російського газогону "від самого початку були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.

"В інтересах пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення загарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес", – додала вона.

Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з консерватором Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", – додала представниця СДПН.

Заява Шеєр з'явилася після повідомлень ЗМІ про те, що посланник президента США Стів Віткофф виступає за зняття санкцій з російської енергетичної інфраструктури, включаючи "Північний потік-2", у межах потенційних "мирних переговорів".

ЗМІ також раніше повідомляли, що німецький друг глави Кремля Владіміра Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі Маттіас Варніг лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Зазначимо, що у Німеччині попередній уряд Олафа Шольца недвозначно заявляв, що цей російський трубопровід уже ніколи не буде відновлений.