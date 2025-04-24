В партии Шольца поддержали отмену санкций США против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии по энергетическим вопросам Нина Шеер поддержала возможную отмену санкций США против "Северного потока" для содействия "мира в Украине".

Ее заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Шеер, санкции США против российского газопровода "изначально были незаконными", поэтому их отмена будет соответствовать международному праву.

"В интересах поиска дипломатических путей к миру и прекращения захватнической войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могут поддержать этот процесс", – добавила она.

Шеер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с консерватором Фридрихом Мерцом, подчеркнула, что позиция по "Северному потоку" не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике.

"Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику. Это остается в силе независимо от того, как решаются вопросы санкций в отношении "Северного потока-2", – добавила представительница СДПГ.

Заявление Шеер появились после сообщений СМИ о том, что посланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие санкций с российской энергетической инфраструктуры, включая "Северный поток-2", в рамках потенциальных "мирных переговоров".

СМИ также ранее сообщали, что немецкий друг главы Кремля Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Отметим, что в Германии предыдущее правительство Олафа Шольца недвусмысленно заявляло, что этот российский трубопровод уже никогда не будет восстановлен.