Трамп дасть інтервʼю журналісту, який викрив листування його адміністрації у Signal

Президент США Дональд Трамп анонсував інтервʼю з редактором журналу The Atlantic Джеффрі Голдбергом, якого помилкового додали у чат у месенджері Signal із високопосадовцями адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Трамп написав у Truth Social.

Президент США сказав, що Голдберг і ще двоє журналістів хочуть написати матеріал про "найбільш значущого президента цього століття".

"Я даю це інтерв'ю з цікавості і як змагання з самим собою, щоб побачити, чи може The Atlantic бути "правдивим". Чи здатні вони написати чесну історію про "Трампа"?" – заявив Трамп.

Він принагідно назвав Голдберга "людиною, відповідальною за багато вигаданих історій про мене, зокрема вигадану містифікацію про "лохів і лузерів" і SignalGate, з якою він мав дещо більший "успіх".

Трамп мав на увазі статті The Atlantic, де писали, нібито він образив американських військових, і публікацію у березні 2025 року, де Голдберг розповів, як його помилково додали у чат Signal із посадовцями адміністрації у сфері нацбезпеки.

Радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц додав журналіста в чат Signal після того, як помилково зберіг його номер під контактом когось іншого, кого він мав намір додати.

ЗМІ раніше повідомили, що команда Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.