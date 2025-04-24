Трамп даст интервью журналисту, который разоблачил переписку его администрации в Signal

Президент США Дональд Трамп анонсировал интервью с редактором журнала The Atlantic Джеффри Голдбергом, которого ошибочного добавили в чат в мессенджере Signal с высокопоставленными чиновниками администрации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Трамп написал в Truth Social.

Президент США сказал, что Голдберг и еще двое журналистов хотят написать материал о "самом значимом президенте этого века".

"Я даю это интервью из любопытства и как соревнование с самим собой, чтобы увидеть, может ли The Atlantic быть "правдивым". Способны ли они написать честную историю о "Трампе"?" – заявил Трамп.

Он попутно назвал Голдберга "человеком, ответственным за многие вымышленные истории обо мне, в том числе вымышленную мистификацию о „лохах и лузерах" и SignalGate, с которой он имел несколько больший „успех".

Трамп имел в виду статьи The Atlantic, где писали, что он якобы оскорбил американских военных, и публикацию в марте 2025 года, где Голдберг рассказал, как его ошибочно добавили в чат Signal с чиновниками администрации в сфере нацбезопасности.

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц добавил журналиста в чат Signal после того, как ошибочно сохранил его номер под контактом кого-то другого, кого он намеревался добавить.

СМИ ранее сообщили, что команда Волца создала целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.