Каллас: Приднестровье не будет преградой для вступления Молдовы в ЕС

Приднестровский конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы, а вопрос реинтеграции этой территории находится в руках Кишинева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью NewsMaker сказала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Топ-дипломат Евросоюза напомнила, что во время инспирированного Россией энергетического кризиса в Приднестровье в начале года именно Брюссель предложил свою помощь.

"Конечно, реинтеграция вашей страны (Молдовы. – Ред.) – в ваших руках. Но что касается вступления в ЕС, то она не может быть препятствием", – подчеркнула Каллас.

Она добавила, что в Евросоюзе уже есть государства с подобными проблемами, которые не стали преградой для их вступления.

"И не могут стать, иначе это дает нашим противникам сигнал: можно создать конфликт – и сможете заблокировать альянсы, которые вам не нравятся. Я считаю, это неправильный сигнал", – подытожила главный дипломат ЕС.

Официальный Кишинев долгое время декларирует, что вступление Молдовы в Европейский союз может предшествовать реинтеграции Приднестровья, где с 1990-х годов находятся российские войска.

Эту же позицию разделял и предшественник Каи Каллас на посту Жозеп Боррель.

Президент Молдовы Майя Санду ранее высказала пожелание, чтобы ее государство завершило переговоры о вступлении с ЕС до конца 2027 года.