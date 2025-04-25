Хто в команді Трампа може першим потрапити під звільнення і за що

Вже незабаром команда Дональда Трампа може зазнати першої втрати. І це не дивно, адже йдеться про того, до кого від самого початку було найбільше питань – Піта Гегсета. Нагадаємо, що його кандидатуру затвердили в Сенаті з мінімальною кількістю голосів.

Якщо вірити колишнім підлеглим глави Пентагону, його керівництво позначилось хаосом і численними витоками секретних даних, яким той не може дати раду.

І це все бʼє насамперед по курсу адміністрації Трампа, яка у межах самопроголошеної політики "миру за рахунок сили" робить ставку на зміцнення військового потенціалу США.

Про те, які саме претензії висувають до Гегсета і чи справді варто очікувати його відставки найближчим часом, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки. Далі – стислий її виклад.

Про стан справ у Пентагоні почали активно говорити лиш нещодавно – після серії гучних звільнень і скандалів з витоком інформації. Але це не означає, що проблем у відомстві до цього не існувало; просто про них стало відомо лише нещодавно.

Приміром, коли Гегсет тільки почав роботу на новій посаді, у Білому домі намагалися звʼязатися з ним для підписання меморандуму, який запускав процес створення "Золотого купола" – оголошеного Трампом проєкту протиракетної оборони США.

Але свого підпису глава Пентагону не ставив кілька тижнів.

Або ось інший, більш публічний випадок: американський мільярдер Ілон Маск у березні мав завітати в Пентагон, аби отримати брифінг щодо Китаю, зокрема й повʼязаний із секретними програмами США.

Коли про візит Маска стало відомо у ЗМІ, той усе заперечив і пригрозив покарати співробітників американського Міноборони, які "зливають" інформацію.

Пізніше Axios повідомило, що брифінг дійсно мав відбутися, але його наказав скасувати Дональд Трамп, обурений рішенням надати Маску доступ до секретної інформації без його відома.

А на початку березня у США вибухнув так званий "Signal-гейт" – скандал через використання топпосадовцями адміністрації Трампа стороннього месенджера для обговорення питань нацбезпеки.

Гегсет був не просто одним із тих, кому довелося виправдовувати свої дії. Саме очільник Пентагону озвучував у цьому чаті секретну інформацію – деталі авіаударів США по Ємену фактично в режимі реального часу.

З часом (надто – після розвʼязаної Трампом "тарифної війни") про "Signal-гейт" забули, а головним винуватцем у ній призначили радника з нацбезпеки Майкла Волца. До речі, його вкрай низька медійна активність в останні дні може бути ознакою підготовки до можливої відставки.

Але про поводження Гегсета із секретною інформацією почали говорити знову.

Зʼясувалося, що очільник Пентагону мав ще один секретний чат у Signal.

Повідомлення ЗМІ про Signal-чат Гегсета могли б і не привернути так багато уваги, якби не збіглися з іншими свідченнями управлінського хаосу в Пентагоні.

У відомстві вже якийсь час розслідують витоки інформації – не лише про візит Ілона Маска, а й, приміром, про обговорення планів щодо взяття під контроль Панамського каналу.

Остання хвиля скандалів довкола глави Пентагону викликала хай і невелику, але все ж хвилю критики – включно серед його однопартійців.

Наприклад, речник Пентагону Джон Алліот, який у першій половині квітня пішов у відставку, каже про хаос у відомстві під час керування Гегсета.

"Важко уявити, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться на своїй посаді надовго", – каже колишній речник Пентагону.

Але чи справді такий розвиток подій – а саме відставка Гегсета, про яку навіть встигли прохопитися джерела окремих ЗМІ – є реальним варіантом? У найближчій перспективі – навряд чи, і на це є декілька причин.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.