Кто в команде Трампа может первым попасть под увольнение и за что

Уже вскоре команда Дональда Трампа может понести первую потерю. И это неудивительно, ведь речь идет о том, к кому изначально было больше всего вопросов – Пите Хегсете. Напомним, что его кандидатуру утвердили в Сенате с минимальным количеством голосов.

Если верить бывшим подчиненным главы Пентагона, его руководство ознаменовалось хаосом и многочисленными утечками секретных данных, с которыми тот не может справиться.

И это все бьет прежде всего по курсу администрации Трампа, которая в рамках самопровозглашенной политики "мира за счет силы" делает ставку на укрепление военного потенциала США.

О том, какие именно претензии выдвигают к Хегсету и действительно ли стоит ожидать его отставки в ближайшее время, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Пентагон, несущий угрозу Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке. Далее – краткое ее изложение.

О состоянии дел в Пентагоне начали активно говорить лишь недавно – после серии громких увольнений и скандалов с утечкой информации. Но это не значит, что проблем в ведомстве до этого не существовало; просто о них стало известно лишь недавно.

К примеру, когда Хэгсет только начал работу на новой должности, в Белом доме пытались связаться с ним для подписания меморандума, который запускал процесс создания "Золотого купола" – объявленного Трампом проекта противоракетной обороны США.

Но своей подписи глава Пентагона не ставил несколько недель.

Или вот другой, более публичный случай: американский миллиардер Илон Маск в марте должен был посетить Пентагон, чтобы получить брифинг по Китаю, в том числе связанный с секретными программами США.

Позже Axios сообщило, что брифинг действительно должен был состояться, но его приказал отменить Дональд Трамп, возмущенный решением предоставить Маску доступ к секретной информации без его ведома.

А в начале марта в США разразился так называемый "Signal-гейт" – скандал из-за использования топ-чиновниками администрации Трампа стороннего мессенджера для обсуждения вопросов нацбезопасности.

Хегсет был не просто одним из тех, кому пришлось оправдывать свои действия. Именно глава Пентагона озвучивал в этом чате секретную информацию – детали авиаударов США по Йемену фактически в режиме реального времени.

Со временем (особенно после развязанной Трампом "тарифной войны") о "Signal-гейте" забыли, а главным виновником в ней назначили советника по нацбезопасности Майкла Уолца. Кстати, его крайне низкая медийная активность в последние дни может быть признаком подготовки к возможной отставке.

Но об обращении Хэгсета с секретной информацией начали говорить снова.

Выяснилось, что у главы Пентагона был еще один секретный чат в Signal.

Сообщения СМИ о Signal-чате Хэгсета могли бы и не привлечь так много внимания, если бы не совпали с другими свидетельствами управленческого хаоса в Пентагоне.

В ведомстве уже некоторое время расследуют утечки информации – не только о визите Илона Маска, но и, к примеру, об обсуждении планов по взятию под контроль Панамского канала.

Последняя волна скандалов вокруг главы Пентагона вызвала пусть и небольшую, но все же волну критики – включая среди его однопартийцев.

Например, спикер Пентагона Джон Аллиот, который в первой половине апреля ушел в отставку, говорит о хаосе в ведомстве во время управления Хегсета.

"Трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет останется на своем посту надолго", – говорит бывший представитель Пентагона.

Но действительно ли такое развитие событий – а именно отставка Хегсета, о которой даже успели проговориться источники отдельных СМИ – является реальным вариантом? В ближайшей перспективе – вряд ли, и на это есть несколько причин.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Пентагон, несущий угрозу Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке.