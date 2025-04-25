Стармер: припинення вогню має бути сталим, інакше Росія повернеться з агресією

Глава уряду Британії Кір Стармер застеріг від тимчасового припинення вогню, яке може створити нові ризики російської агресії для України.

Про це він сказав The Telegraph, пише "Європейська правда".

Стармер висловив сподівання, що до літа буде оголошено про припинення вогню в Україні.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути стале припинення вогню", – сказав Стармер.

"Я не хочу бачити тимчасового припинення вогню, тому що я абсолютно переконаний, що це просто залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не маю жодних сумнівів, що вони зроблять це знову", – додав глава уряду Британії.

Він також повторив свій заклик до США надати гарантії безпеки британським та іншим західним військам, які можуть бути розгорнуті в Україні для нагляду за дотриманням миру, чого Трамп не обіцяв публічно.

На запитання, чи погодиться він на мирну угоду, яка визнає Крим частиною Росії, Стармер відповів: "Це не мені вирішувати. Це частина переговорів".

Напередодні Стармер заявив, що смертоносний російський удар по Києву – "справжнє нагадування, що Росія є агресором".

Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що "не задоволений" смертоносним російським ударом та закликав "Владіміра" зупинитися.