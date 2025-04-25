Стармер: прекращение огня должно быть постоянным, иначе Россия вернется с агрессией

Глава правительства Великобритании Кир Стармер предостерег от временного прекращения огня, которое может создать новые риски российской агрессии для Украины.

Об этом он сказал The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Стармер выразил надежду, что до лета будет объявлено о прекращении огня в Украине.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть постоянное прекращение огня", – сказал Стармер.

"Я не хочу видеть временного прекращения огня, потому что я абсолютно убежден, что это просто оставит России возможность и средства для того, чтобы вернуться в будущем. Они уже делали это раньше, и я не имею никаких сомнений, что они сделают это снова", – добавил глава правительства Великобритании.

Он также повторил свой призыв к США предоставить гарантии безопасности британским и другим западным войскам, которые могут быть развернуты в Украине для наблюдения за соблюдением мира, чего Трамп публично не обещал.

На вопрос, согласится ли он на мирное соглашение, которое признает Крым частью России, Стармер ответил: "Это не мне решать. Это часть переговоров".

Накануне Стармер заявил, что смертоносный российский удар по Киеву – "настоящее напоминание, что Россия является агрессором".

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "не удовлетворен" смертоносным российским ударом и призвал „Владимира" остановиться.