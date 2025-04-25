В РФ сообщили, что Виткофф прибыл в Москву

Специальный посланник американского президента Стив Виткофф прилетел в пятницу утром в Москву.

Об этом сообщил российскому агентству "Интерфакс" информированный источник, пишет "Европейская правда".

Агентству сообщили, что самолет с Виткоффом, вылетевший из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Портал Axios со ссылкой на информированный американский источник сообщал, что спецпосланник президента США может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

В Кремле пообещали проинформировать, состоится ли визит Виткоффа в Россию и его встреча с Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно "доработать".

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой идей президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине.

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