У Придністров’ї взялися перевіряти готовність до землетрусу

У невизнаному Придністров’ї місцева де-факто влада влаштувала перевірку готовності до землетрусів.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про навчання розповіли у Telegram-каналах "відомств" невизнаного регіону.

25 квітня об 11 годину ранку мешканцям Придністров’я розіслали тестові повідомлення зі звуковим сигналом, моделюючи завчасне попередження про загрозу землетрусу. У тексті повідомлень пояснили, що йдеться про перевірку.

Пожежно-рятувальні служби провели тренування за легендою, що регіон постраждав від землетрусу магнітудою 5-6, внаслідок чого на електростанції почалася пожежа. Рятувальники відпрацьовували знеструмлення трансформатора, де за легендою сталось займання, та подальший алгоритм ліквідації пожежі.

Територія Молдови не є сейсмічно активною зоною, проте там іноді можуть фіксуватися незначні землетруси через наближеність до зони Вранча в Румунії, де вони є регулярними.

Так, 21-22 квітня у тому районі зафіксували п'ять землетрусів, магнітуда найсильнішого становила 3,9.

Мешканців Стамбула у Туреччині та прилеглих районів у середу налякав сильний землетрус магнітудою 6,2. Крім нього, менш як за годину сталося ще сім землетрусів меншої сили. Багато людей після того ночували надворі, побоюючись повторення поштовхів.