В Приднестровье приступили к проверке готовности к землетрясению

В непризнанном Приднестровье местные де-факто власти устроили проверку готовности к землетрясениям.

Как сообщает News Maker, пишет "Европейская правда", об учениях рассказали в Telegram-каналах "ведомств" непризнанного региона.

25 апреля в 11 часов утра жителям Приднестровья разослали тестовые сообщения со звуковым сигналом, моделируя заблаговременное предупреждение об угрозе землетрясения. В тексте сообщений пояснили, что речь идет о проверке.

Пожарно-спасательные службы провели учения по легенде, что регион пострадал от землетрясения магнитудой 5-6, в результате чего на Молдавской ГРЭС начался пожар. Спасатели отрабатывали обесточивание трансформатора, где по легенде произошло возгорание, и дальнейший алгоритм ликвидации пожара.

Территория Молдовы не является сейсмически активной зоной, однако там иногда могут фиксироваться незначительные землетрясения из-за близости к зоне Вранча в Румынии, где они являются регулярными.

Так, 21-22 апреля в том районе зафиксировали пять землетрясений, магнитуда самого сильного составила 3,9.

Жителей Стамбула в Турции и прилегающих районов в среду напугал сильный землетрясение магнитудой 6,2. Кроме него, менее чем за час произошло еще семь землетрясений меньшей силы. Многие люди после этого ночевали на улице, опасаясь повторения толчков.