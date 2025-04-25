ЗМІ: У Польщі закривають справу щодо падіння уламків ракети SpaceX

У Польщі зупиняють розслідування стосовно падіння на території країни уламків ракети американської комерційної компанії SpaceX, що неконтрольовано увійшла в атмосферу над Польщею.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що прокуратура у Познані, якій доручили інцидент з падінням уламків SpaceX, вирішила припинити розслідування.

Зокрема, слідчі дійшли висновку, що ніякого злочину скоєно не було, уламки ракети не становили прямої загрози для життя людей. Також не побачили злочину у пошкодженні майна підприємства, на території якого впав один з уламків і збитки оцінили у 6000 злотих – через відсутність умислу.

"Швидке рішення припинити справу означає, що прокуратура позбулася великої проблеми", – сказали співрозмовники.

19 лютого над Польщею неконтрольовано увійшла в атмосферу частина ракети Falcon 9 R/B компанії SpaceX, що підтвердив Департамент космічної безпеки Польського космічного агентства.

Після цього на території Польщі знайшли кілька фрагментів ракети, а в польській владі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.