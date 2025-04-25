СМИ: В Польше закрывают дело о падении обломков ракеты SpaceX

В Польше прекращают расследование падения на территории страны обломков ракеты американской коммерческой компании SpaceX, которая неконтролируемо вошла в атмосферу над Польшей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что прокуратура в Познани, которой поручили инцидент с падением обломков SpaceX, решила прекратить расследование.

В частности, следователи пришли к выводу, что никакого преступления совершено не было, обломки ракеты не представляли прямой угрозы для жизни людей. Также не усмотрели преступления в повреждении имущества предприятия, на территории которого упал один из обломков, и ущерб оценили в 6000 злотых – из-за отсутствия умысла.

"Быстрое решение прекратить дело означает, что прокуратура избавилась от большой проблемы", – сказали собеседники.

19 февраля над Польшей неконтролируемо вошла в атмосферу часть ракеты Falcon 9 R/B компании SpaceX, что подтвердил Департамент космической безопасности Польского космического агентства.

После этого на территории Польши нашли несколько фрагментов ракеты, а в польских властях начался "поиск ответственных" из-за того, что государственные ведомства не сразу получили уведомление от POLSA о падении ракеты.