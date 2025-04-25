Reuters опубликовал полный текст "мирного плана" Трампа

Посланник американского президента Стив Уиткофф 17 апреля в Париже представил европейским чиновникам предложение о прекращении российско-украинской войны, в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

Агентство Reuters публикует полный текст предложения, передает "Европейская правда".

Соединенные Штаты представили европейским чиновникам проект соглашения для прекращения войны России в Украине. Документ содержит четкие условия, которые являются "окончательным предложением" Вашингтона для обеих сторон. При этом отмечается, что этот перечень американская сторона передала партнерам "устно", а не в виде официального документа. Впрочем, стороны оперируют изложенным на бумаге перечнем предложений США.

В тексте упоминается о разнице между "де-юре" признанием США российского контроля над Крымом и "де-факто" признанием контроля над Луганской областью (в документе упомянута как "Луганск") и оккупированными РФ частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Суть этих терминов США не уточняют.

Украина же, по их плану, восстанавливает контроль над оккупированными частями Харьковской области, а также над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной – последняя деталь до сих пор не упоминалась в медийных изложениях предложения США. Кроме того, Украина получает контроль над Кинбурнской косой и беспрепятственное судоходство по Днепру ("ЕП" рассказывала об ожидаемых проблемах с реализацией последнего предложения).

Публикуем текст американского предложения, переведенный на украинский язык.

Перемирие:

постоянное перемирие;

обе стороны немедленно начинают переговоры по технической стороне перемирия.

Гарантии безопасности Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности (Примечание ЕП: в тексте не указывается, какие именно гарантии имеет в виду американская сторона);

Гарантами выступает группа европейских государств и неевропейские государства, которые выразят желание;

Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория:

США де-юре признают контроль России над Крымом;

США де-факто признают контроль России над Луганской областью;

США де-факто признают контроль России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина восстанавливает контроль над территориями Харьковской области;

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС, передав контроль и администрирование станции США, с поставкой электроэнергии обеим сторонам, а также над Каховской плотиной;

Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию (Примечание ЕП: источник средств на восстановление не указан);

Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут отменены (Примечание ЕП: не указано, кто именно должен отменить санкции, но поскольку США объявили это предложение на переговорах с государствами ЕС и украинскими должностными лицами, не исключено, что они ждут таких шагов также от ЕС и Украины);

[Возобновляется] экономическое сотрудничество США и России в энергетической и других отраслях промышленности.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ".

По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.

The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа о завершении войны – Украина в рамках мирных надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

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