У Макрона заявили, що він не проводитиме дипломатичних зустрічей на похороні Папи

Президент Франції Емманюель Макрон не проводитиме жодних дипломатичних зустрічей під час візиту на похорон Папи Римського Франциска.

Про це журналістам заявили у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. Наразі 130 іноземних делегацій підтвердили свою участь у церемонії.

"У цей період жалоби та роздумів для всіх вірян і всього світу президент Республіки не проводитиме жодних дипломатичних зустрічей під час похорону Його Святості Папи Франциска", – заявили в п'ятницю журналістам представники канцелярії Макрона.

На церемонію поховання Папи Франциска з'їдуться глави держав та високопосадовці з усього світу. Вона стане рідкісною нагодою для неформальних зустрічей між національними лідерами.

У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.