У Макрона заявили, что он не будет проводить дипломатических встреч на похоронах Папы

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет проводить никаких дипломатических встреч во время визита на похороны Папы Римского Франциска.

Об этом журналистам заявили в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Сейчас 130 иностранных делегаций подтвердили свое участие в церемонии.

"В этот период траура и размышлений для всех верующих и всего мира президент Республики не будет проводить никаких дипломатических встреч во время похорон Его Святейшества Папы Франциска", – заявили в пятницу журналистам представители канцелярии Макрона.

На церемонию похорон Папы Франциска съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира. Она станет редкой возможностью для неформальных встреч между национальными лидерами.

В среду Трамп заявил, что во время пребывания в Риме он проведет "много встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что хотел бы иметь возможность поговорить с Трампом в кулуарах похорон, поскольку команда президента США проводит переговоры с Россией о будущем Украины.