Трамп хочет, чтобы Украина "незамедлительно" подписала сделку о недрах

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским "не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких землях".

"Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО", – добавил американский президент.

Ранее на этой неделе, напомним, после встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.

Попутно Трамп сказал, что работа над "мирным соглашением" между Россией и Украиной "продвигается гладко" и, по его мнению, успех "не за горами".

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.