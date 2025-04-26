Естонія планує будівництво багатофункціонального патрульного корабля, здатного виконувати як бойові завдання, так і брати участь у ліквідації екологічних забруднень і рятувальних операціях на морі.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Розвиток ракетних військ стає одним із ключових завдань, що стоять перед Силами оборони Естонії, сказав міністр. Це стосується як протиповітряної оборони з використанням зенітно-ракетних комплексів, так і систем дальнього вогневого ураження. Зокрема, планується створення ППО, здатного відбивати атаки балістичних ракет. Крім того, для систем дальнього ураження, таких як HIMARS, планується налагодити виробництво ракет в Естонії. За словами міністра оборони Ханно Певкура, деякі підприємства оборонного сектора вже перебувають на фінальній стадії підготовки.

"Якщо це станеться вже цього року, то буде чудово. Якщо трохи пізніше, теж добре. Ми сподіваємося, що підприємства будуть готові якомога швидше. Уже існують прототипи, але, зрозуміло, ракета повинна не просто літати – вона повинна досягати мети. Робота в цьому напрямку триває і триватиме", – заявив Певкур.

Додатково буде створено підрозділи операторів безпілотних літальних апаратів, як у складі бригад Сил оборони, так і в лавах територіальної оборони. Очікуються значні вкладення у фонд заробітної плати: з одного боку – для утримання цінних спеціалістів в армії, з іншого – для залучення нових професійних кадрів. Зокрема, буде сформовано новий підрозділ ISTAR, що спеціалізується на оперативній розвідці.

Ще одним важливим напрямком інвестицій стане розвиток морських сил. Естонія планує будівництво багатофункціонального патрульного корабля, здатного виконувати як бойові завдання, так і брати участь у ліквідації екологічних забруднень і рятувальних операціях на морі.

"Моя мета в тому, щоб корабель був побудований в Естонії. Це розпорядження вже видано. Навіть якщо це буде спільний проєкт з іншими країнами, частина робіт у будь-якому разі буде виконана в нашій країні. Наше завдання – якомога швидше укласти договір. Якщо це станеться цього року, будівництво розпочнеться, і тільки тоді можна буде говорити про точні терміни. Зараз цим займається морський флот", – зазначив Певкур.

Також планується масштабне оновлення та розширення всієї військової інфраструктури. Зокрема, буде побудовано нові бази, модернізовано наявні гарнізони, а також завершено роботи над створенням Балтійського оборонного поясу.

Як повідомлялося, Ханно Певкур заявляв, що у країни є потреба в 12 нових військових кораблях.

Повідомляли також, що Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.