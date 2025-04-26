Эстония планирует строительство многофункционального патрульного корабля, способного выполнять как боевые задачи, так и участвовать в ликвидации экологических загрязнений и спасательных операциях на море.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Развитие ракетных войск становится одной из ключевых задач, стоящих перед Силами обороны Эстонии, сказал министр. Это касается как противовоздушной обороны с использованием зенитно-ракетных комплексов, так и систем дальнего огневого поражения. В частности, планируется создание ПВО, способного отражать атаки баллистических ракет. Кроме того, для систем дальнего поражения, таких как HIMARS, планируется наладить производство ракет в Эстонии. По словам министра обороны Ханно Певкура, некоторые предприятия оборонного сектора уже находятся на финальной стадии подготовки.

"Если это произойдет уже в этом году, то будет замечательно. Если чуть позже, тоже хорошо. Мы надеемся, что предприятия будут готовы как можно скорее. Уже существуют прототипы, но, разумеется, ракета должна не просто летать – она должна достигать цели. Работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться", – заявил Певкур.

Дополнительно будут созданы подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов, как в составе бригад Сил обороны, так и в рядах территориальной обороны. Ожидаются значительные вложения в фонд заработной платы: с одной стороны – для удержания ценных специалистов в армии, с другой – для привлечения новых профессиональных кадров. В частности, будет сформировано новое подразделение ISTAR, специализирующееся на оперативной разведке.

Еще одним важным направлением инвестиций станет развитие морских сил. Эстония планирует строительство многофункционального патрульного корабля, способного выполнять как боевые задачи, так и участвовать в ликвидации экологических загрязнений и спасательных операциях на море.

"Моя цель в том, чтобы корабль был построен в Эстонии. Это распоряжение уже выдано. Даже если это будет совместный проект с другими странами, часть работ в любом случае будет выполнена в нашей стране. Наша задача – как можно скорее заключить договор. Если это произойдет в этом году, строительство начнется, и только тогда можно будет говорить о точных сроках. Сейчас этим занимается морской флот", – отметил Певкур.

Также планируется масштабное обновление и расширение всей военной инфраструктуры. В частности, будут построены новые базы, модернизированы имеющиеся гарнизоны, а также завершены работы над созданием Балтийского оборонительного пояса.

Как сообщалось, Ханно Певкур заявлял, что у страны есть потребность в 12 новых военных кораблях.

Сообщали также, что Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.