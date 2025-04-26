Трампу і Зеленському відвели місця в першому ряду на похороні Папи
Новини — Субота, 26 квітня 2025, 11:51 —
Попри очікування президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією отримав місце у першому ряду на церемонії похорону Папи Римського Франциска.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.
Агенція зазначає, що зміни були зроблені "в останню хвилину".
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія отримали місця в першому ряду. Праворуч від нього сидить президент Фінляндії Александр Стубб, а ліворуч – президент Естонії Алар Каріс.
Поруч з президентом Естонії сидить король Іспанії Феліпе, а поруч з президентом Фінляндії Емманюель Макрон з дружиною Бріджит.
Президент України Володимир Зеленський також має місце в першому ряду, сидячи трохи далі від Трампа.
Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп, який звик завжди бути в центрі уваги, може бути глибоко розчарований, коли побачить план розсадки на похороні Папи Римського Франциска.
Зазвичай Святий Престол воліє надавати місця в першому ряду монаршим особам, які сповідують католицизм, зокрема Іспанії та Бельгії. За ними йтимуть монарші особи, які не є католиками.
Повідомлялося, що на похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою – оскільки це була традиційна мова дипломатії, коли складалися протоколи.
Трамп і Зеленський мали коротку зустріч перед початком церемонії і, за даними ЗМІ. Матимуть ще одну після похорону.