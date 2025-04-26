Трампу и Зеленскому отвели места в первом ряду на похоронах Папы Римского
Новости — Суббота, 26 апреля 2025, 11:51 —
Несмотря на ожидания президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией получил место в первом ряду на церемонии похорон Папы Римского Франциска.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.
Агентство отмечает, что изменения были сделаны "в последнюю минуту".
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили места в первом ряду. Справа от него сидит президент Финляндии Александр Стубб, а слева – президент Эстонии Алар Карис.
Рядом с президентом Эстонии сидит король Испании Фелипе, а рядом с президентом Финляндии Эмманюэль Макрон с женой Бриджит.
Президент Украины Владимир Зеленский также имеет место в первом ряду, сидя чуть дальше от Трампа.
Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, который привык всегда быть в центре внимания, может быть глубоко разочарован, когда увидит план рассадки на похоронах Папы Римского Франциска.
Обычно Святой Престол предпочитает предоставлять места в первом ряду монаршим особам, исповедующим католицизм, в частности Испании и Бельгии. За ними будут идти монаршие особы, которые не являются католиками.
Сообщалось, что на похоронах мировые лидеры будут рассажены в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке – поскольку это был традиционный язык дипломатии, когда составлялись протоколы.
Трамп и Зеленский имели короткую встречу перед началом церемонии и, по данным СМИ. Будет еще одна после похорон.