Трампу и Зеленскому отвели места в первом ряду на похоронах Папы Римского

Несмотря на ожидания президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией получил место в первом ряду на церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Агентство отмечает, что изменения были сделаны "в последнюю минуту".

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили места в первом ряду. Справа от него сидит президент Финляндии Александр Стубб, а слева – президент Эстонии Алар Карис.

Рядом с президентом Эстонии сидит король Испании Фелипе, а рядом с президентом Финляндии Эмманюэль Макрон с женой Бриджит.

Президент Украины Владимир Зеленский также имеет место в первом ряду, сидя чуть дальше от Трампа.

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, который привык всегда быть в центре внимания, может быть глубоко разочарован, когда увидит план рассадки на похоронах Папы Римского Франциска.

Обычно Святой Престол предпочитает предоставлять места в первом ряду монаршим особам, исповедующим католицизм, в частности Испании и Бельгии. За ними будут идти монаршие особы, которые не являются католиками.

Сообщалось, что на похоронах мировые лидеры будут рассажены в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке – поскольку это был традиционный язык дипломатии, когда составлялись протоколы.

Трамп и Зеленский имели короткую встречу перед началом церемонии и, по данным СМИ. Будет еще одна после похорон.