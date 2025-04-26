Зеленский проводит встречу с Макроном в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят переговоры в Риме на полях похорон Папы Римского Франциска.

Об этом в Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

По его словам, президенты обсуждают "продолжение мирных усилий" для завершения войны РФ против Украины.

"Прямо сейчас: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсуждают тет-а-тет продолжение мирных усилий", – написал Андрей Сибига.

Перед этим Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и заявил что у этой встречи есть потенциал стать исторической. В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

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