Зеленский проводит встречу с Макроном в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят переговоры в Риме на полях похорон Папы Римского Франциска.

Об этом в Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

По его словам, президенты обсуждают "продолжение мирных усилий" для завершения войны РФ против Украины.

"Прямо сейчас: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсуждают тет-а-тет продолжение мирных усилий", – написал Андрей Сибига.

Happening now: @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron having a tête-à-tête about further peace efforts. pic.twitter.com/YvmIVLaF5e