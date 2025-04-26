Мелоні заявила про "величезне значення" зустрічі Трампа і Зеленського на похороні Папи

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським на похороні Папи, який зібрав лідерів з усього світу в одному місці.

Як пише "Європейська правда", її цитує Sky News.

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення", – сказала вона.

"Сьогодні – історичний день", – додала прем’єрка Італії.

В той же час президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив застереження щодо дипломатичних переговорів у кулуарах церемонії похорону Папи Франциска.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.