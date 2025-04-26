Мелони заявила об "огромном значении" встречи Трампа и Зеленского на похоронах Папы 

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на похоронах Папы, который собрал лидеров со всего мира в одном месте.

Как пишет "Европейская правда", ее цитирует Sky News.

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение", – сказала она.

"Сегодня – исторический день", – добавила премьер Италии.

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил предостережение относительно дипломатических переговоров в кулуарах церемонии похорон Папы Франциска.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.