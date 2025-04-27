Десятки тисяч вірян стоять у черзі до могили Папи Римського Франциска

Десятки тисяч вірян і туристів стали у чергу до могили Папи Римського Франциска, якого поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Перші відвідувачі почали займати чергу ще до відкриття базиліки о 7 годині ранку. Після наступних шести годин у Ватикані повідомили, що за цей час до могили підійшли близько 30 тисяч вірян.

Фото: пресслужба Ватикану

Відвідувачів просять не затримуватись біля могили, щоб дати можливість побачити її тим, хто ще очікує. Туристи, які вийшли з базиліки у післяобідній час, розповіли, що прочекали у черзі понад дві години, а провели всередині близько двох хвилин.

Fabio Cimaglia/EPA

Франциск став першим за понад 100 років понтифіком, якого за його волею поховали за межами Ватикану. Розповідають, що він мав особливе ставлення до цієї церкви і завжди приходив туди на молитву перед і після кожної закордонної поїздки.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня, наступного дня після Великодня. Його поховали 26 квітня в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі після церемоній у Ватикані.

Віддати останню шану понтифіку прибули десятки тисяч людей і світові лідери. У неділю на площі Св. Петра перед месою зібралися близько 200 тисяч вірян.

Радимо також ознайомитися з матеріалом Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан.