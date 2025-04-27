Десятки тисяч вірян стоять у черзі до могили Папи Римського Франциска
Десятки тисяч вірян і туристів стали у чергу до могили Папи Римського Франциска, якого поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Перші відвідувачі почали займати чергу ще до відкриття базиліки о 7 годині ранку. Після наступних шести годин у Ватикані повідомили, що за цей час до могили підійшли близько 30 тисяч вірян.
Відвідувачів просять не затримуватись біля могили, щоб дати можливість побачити її тим, хто ще очікує. Туристи, які вийшли з базиліки у післяобідній час, розповіли, що прочекали у черзі понад дві години, а провели всередині близько двох хвилин.
Франциск став першим за понад 100 років понтифіком, якого за його волею поховали за межами Ватикану. Розповідають, що він мав особливе ставлення до цієї церкви і завжди приходив туди на молитву перед і після кожної закордонної поїздки.
Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня, наступного дня після Великодня. Його поховали 26 квітня в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі після церемоній у Ватикані.
Віддати останню шану понтифіку прибули десятки тисяч людей і світові лідери. У неділю на площі Св. Петра перед месою зібралися близько 200 тисяч вірян.
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