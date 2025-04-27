Десятки тысяч верующих стоят в очереди к могиле Папы Римского Франциска

Десятки тысяч верующих и туристов выстроились в очередь к могиле Папы Римского Франциска, которого похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Первые посетители начали занимать очередь еще до открытия базилики в 7 часов утра. После следующих шести часов в Ватикане сообщили, что за это время к могиле подошли около 30 тысяч верующих.

Пресс-служба Ватикана

Посетителей просят не задерживаться у могилы, чтобы дать возможность увидеть ее тем, кто еще ожидает. Туристы, которые вышли из базилики в послеобеденное время, рассказали, что прождали в очереди более двух часов, а провели внутри около двух минут.

Fabio Cimaglia/EPA

Франциск стал первым за более чем 100 лет понтификом, которого по его воле похоронили за пределами Ватикана. Рассказывают, что он имел особое отношение к этой церкви и всегда приходил туда на молитву перед и после каждой заграничной поездки.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Его похоронили 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре в Риме после церемоний в Ватикане.

На прощание с понтификом прибыли десятки тысяч людей и мировые лидеры. В воскресенье на площади Св. Петра перед мессой собрались около 200 тысяч верующих.

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