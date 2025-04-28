В Литве не видят необходимости вводить военный призыв для женщин

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что пока не видит необходимости в призыве женщин на обязательную военную службу.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Delfi.

Командующий отметил, что сейчас необходимо максимально задействовать имеющееся количество мужчин и создать им всем условия для выполнения своего долга.

"У нас еще есть значительный резерв парней, которые по разным причинам не могут выполнить этот долг... Давайте создадим условия для того, чтобы каждый юноша мог служить и выполнять свой долг перед родиной", – сказал Вайкшнорас.

Он напомнил, что женщины, как и раньше, имеют возможность добровольно пойти на военную службу.

"Но нужно ли сегодня (призывать женщин на службу. – Ред.)? Я бы сказал – давайте сначала используем те ресурсы, которые у нас есть, а потом подумаем", – добавил Вайкшнорас.

Он также рассказал, что в литовской армии сейчас насчитывается 10% женщин, которые служат в разных званиях – от рядовых до офицеров.

Недавно командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс заявил, что считает возможным возвращение к вопросу об обязательном призыве женщин в Службу государственной обороны.

А в конце марта правительство и парламент Дании окончательно договорились о введении принципа полного равенства военной службы с 2026 года, что означает первый призыв женщин наравне с мужчинами.