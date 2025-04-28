Король Данії розпочне візит до Гренландії

Король Данії Фредерік Х у понеділок, 28 квітня, запланував розпочати візит до Гренландії, щоб підкреслити єдність із островом на тлі резонансних заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Візит запланований на тлі кількох місяців напруженості, викликаної неодноразовими заявами Трампа, що Гренландія "повинна" стати частиною Сполучених Штатів.

Під час свого візиту король Фредерік Х має намір відвідати столицю острова Нуук, а також станцію Норд – військовий форпост на півночі Гренландії.

Він також приєднається до патруля Сіріус – підрозділу спеціальних сил, що використовує собачі упряжки для перетину величезної льодової шапки Гренландії. Цей підрозділ раніше був висміяний Трампом як символ того, що Данія недостатньо витрачає на оборону в Гренландії.

Очікувалося, що Фредерік Х мав прибути на острів у понеділок ввечері, однак його виліт перенесли на ранок вівторка через погодні умови.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Зокрема, 2 квітня перм'єр-міністерка Данії Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи із візитом на острові.

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