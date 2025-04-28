Король Дании начнет визит в Гренландию

Король Дании Фредерик Х в понедельник, 28 апреля, запланировал начать визит в Гренландию, чтобы подчеркнуть единство с островом на фоне резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Визит запланирован на фоне нескольких месяцев напряженности, вызванной неоднократными заявлениями Трампа о том, что Гренландия "должна" стать частью Соединенных Штатов.

Во время своего визита король Фредерик Х намерен посетить столицу острова Нуук, а также станцию Норд – военный форпост на севере Гренландии.

Он также присоединится к патрулю Сириус – подразделению специальных сил, использующему собачьи упряжки для пересечения огромной ледяной шапки Гренландии. Это подразделение ранее было высмеяно Трампом как символ того, что Дания недостаточно тратит на оборону в Гренландии.

Ожидалось, что Фредерик Х должен был прибыть на остров в понедельник вечером, однако его вылет перенесли на утро вторника из-за погодных условий.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

В частности, 2 апреля премьер-министр Дании Фредериксен выступила с критикой резонансных заявлений Трампа о захвате Гренландии, находясь с визитом на острове.

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