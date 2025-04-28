Трамп укотре розповів, чи хоче ще один термін

Президент США Дональд Трамп сказав, що не хоче порушувати Конституцію, яка забороняє обиратись на президентську посаду більше двох разів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю The Atlantic.

Трамп сказав, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням дослідити законність його балотування в президенти на третій термін у 2028 році.

"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично спитав він.

Президент США двічі зазначив в інтервʼю, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін.

"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – водночас підсумував Трамп.

22-га поправка до конституції США зазначає, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.

Трамп, який також обіймав посаду президента з 2017 по 2021 рік, наполягає, що він "не жартує" про третій термін. Минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.

Республіканець Енді Оглс вже запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

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