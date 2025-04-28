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Трамп укотре розповів, чи хоче ще один термін

Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 22:04 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп сказав, що не хоче порушувати Конституцію, яка забороняє обиратись на президентську посаду більше двох разів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю The Atlantic.

Трамп сказав, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням дослідити законність його балотування в президенти на третій термін у 2028 році.

"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично спитав він.

Президент США двічі зазначив в інтервʼю, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін.

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"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – водночас підсумував Трамп.

22-га поправка до конституції США зазначає, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.

Трамп, який також обіймав посаду президента з 2017 по 2021 рік, наполягає, що він "не жартує" про третій термін. Минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.

Республіканець Енді Оглс вже запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом. 

Читайте детально на цю тему: Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін

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Трамп США
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