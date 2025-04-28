Трамп в очередной раз рассказал, хочет ли еще один срок
Президент США Дональд Трамп сказал, что не хочет нарушать Конституцию, которая запрещает избираться на президентский пост более двух раз.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью The Atlantic.
Трамп сказал, что не обращался в Министерство юстиции США с просьбой расследовать законность его баллотирования в президенты на третий срок в 2028 году.
"Это было бы большим нарушением, не так ли?" – риторически спросил он.
Президент США дважды отметил в интервью, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.
"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень трудно", – при этом подытожил Трамп.
22-я поправка к конституции США гласит, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз.
Трамп, который также занимал пост президента с 2017 по 2021 год, настаивает, что он "не шутит" о третьем сроке. В прошлом месяце он заявил, что существуют "методы", которые позволят ему занимать пост президента и третий срок.
Республиканец Энди Оглс уже предложил изменить формулировку 22-й поправки к Конституции США так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.
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