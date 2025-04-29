У чеському Брно розслідують напад на хлопця з українським прапором на мітингу популістів

Чеська поліція розслідує інцидент, що стався минулого тижня в рамках мітингу правопопулістських партій SPD, Trikolora, Svobodny та PRO у Брно, коли стався напад на молодого чоловіка з українським прапором.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє виданням Brnensky Denik.

Згідно з відео в соціальних мережах, прихильники правопопулістів напали на молодого чоловіка з українським прапором під час заходу. "Потерпілий повідомив про інцидент в поліцію", – заявив у понеділок речник поліції Павел Шваб.

Подія сталася в четвер після обіду. На відео, опублікованому на приватній сторінці в мережі X, видно, як кілька демонстрантів словесно нападають на групу людей, один з яких тримає український прапор. Вони закликають їх повернутися в Україну. Потім вони намагаються відібрати прапор у молодого чоловіка. У сутичці, що виникла, інший чоловік збиває його з ніг, але в інцидент вступають ще кілька людей. Незрозуміло, що саме призвело до сутички.

Tohle je fakt humus. Ukrajinského studenta s vlajkou napadli voliči SPD na jejich akci v Brně. Byl jsem tam přítomný, ale zrovna toto neštěstí jsem nezaznamenal. Doufám, že jste v pohodě hoši. Tomio Okamura a jeho politika podněcuje nenávist a tady je důkaz . pic.twitter.com/UHRpWwKvPb – Zacharias S. Fischer 🏴‍☠️🇪🇺🇨🇿 (@fischer_zek) April 25, 2025

"Ця особа звернулася до нас сьогодні вранці, щоб повідомити про інцидент, ми розслідуємо його і визначимо, чи є він кримінальним правопорушенням", – сказав Шваб.

Лідер SPD Томіо Окамура повідомив веб-сайту iDnes, що напад стався після закінчення політичного мітингу і що молодий чоловік напав першим. "На порожніх вулицях Брно український активіст першим вдарив ліктем беззахисну чеську жінку. Чоловік тоді заступився за жінку. Звичайно, я засуджую будь-яке насильство", – сказав Окамура.

Напад засудила в мережі X омбудсменка з прав людини Клара Шімачкова-Ларенчікова. "Найбільш огидний прояв агресії та упередженої ненависті. Я негайно зв'яжуся з поліцією. Я вірю в справедливе покарання", – сказала вона.

Варто зазначити, що під час акції перед мерією Брно політики виступили з різкими заявами на адресу чинного уряду, "чорних мігрантів", ЛГБТ, а також українців.

Томіо Окамура, зокрема, стверджував, що кабінет Петра Фіали "виділив 232 млрд крон українським біженцям за рахунок чеських пенсіонерів". Лідер SPD пообіцяв депортувати біженців. "Ми також анулюємо посвідки на проживання у всіх українців, які отримують тут допомогу і не працюють", – заявив Окамура.

"Я згоден з Дональдом Трампом, що Україна сама винна у війні, що вона не виконала і не хотіла виконувати Мінські угоди. Я згоден з Дональдом Трампом, що Володимир Зеленський – диктатор", – заявив голова партії PRO Індржіх Райхл.

Нагадаємо, чехи довіряють президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж главі Кремля Владіміру Путіну, тоді як словаки більше довіряють російському правителю.

На початку лютого президент Чехії Петр Павел підписав змінений закон про розширення захисту біженців з України, введення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави або посилення умов для російських претендентів на чеське громадянство.