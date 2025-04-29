В чешском Брно расследуют нападение на парня с украинским флагом на митинге популистов

Чешская полиция расследует инцидент, произошедший на прошлой неделе в рамках мероприятия правопопулистских партий SPD, Trikolora, Svobodny и PRO в Брно, когда произошло нападение на молодого человека с украинским флагом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Brnensky Denik.

Согласно видео в социальных сетях, сторонники правопопулистов напали на молодого мужчину с украинским флагом во время мероприятия. "Пострадавший сообщил об инциденте в полицию", – заявил в понедельник представитель полиции Павел Шваб.

Инцидент произошел в четверг после обеда. На видео, опубликованном на частной странице в сети X, видно, как несколько демонстрантов словесно нападают на группу людей, один из которых держит украинский флаг. Они призывают их вернуться в Украину. Затем они пытаются отобрать флаг у молодого человека. В возникшей потасовке другой мужчина сбивает его с ног, но в инцидент вступают еще несколько человек. Неясно, что именно привело к потасовке.

Tohle je fakt humus. Ukrajinského studenta s vlajkou napadli voliči SPD na jejich akci v Brně. Byl jsem tam přítomný, ale zrovna toto neštěstí jsem nezaznamenal. Doufám, že jste v pohodě hoši. Tomio Okamura a jeho politika podněcuje nenávist a tady je důkaz . pic.twitter.com/UHRpWwKvPb – Zacharias S. Fischer 🏴‍☠️🇪🇺🇨🇿 (@fischer_zek) April 25, 2025

"Этот человек обратился к нам сегодня утром, чтобы сообщить об инциденте, мы расследуем его и определим, является ли он уголовным правонарушением", – сказал Шваб.

Лидер SPD Томио Окамура сообщил веб-сайту iDnes, что нападение произошло после окончания политического митинга и что молодой человек напал первым. "На пустых улицах Брно украинский активист первым ударил локтем беззащитную чешскую женщину. Мужчина тогда заступился за женщину. Конечно, я осуждаю любое насилие", – сказал Окамура.

Нападение осудила в сети X омбудсменка по правам человека Клара Шимачкова-Ларенчикова. "Наиболее отвратительное проявление агрессии и предвзятой ненависти. Я немедленно свяжусь с полицией. Я верю в справедливое наказание", – сказала она.

Стоит отметить, что во время акции перед мэрией Брно политики выступили с резкими заявлениями в адрес действующего правительства, "черных мигрантов", ЛГБТ, а также украинцев.

Томио Окамура, в частности, утверждал, что кабинет Петра Фиалы "выделил 232 млрд крон украинским беженцам за счет чешских пенсионеров". Лидер SPD пообещал депортировать беженцев. "Мы также аннулируем виды на жительство у всех украинцев, которые получают здесь помощь и не работают", – заявил Окамура.

"Я согласен с Дональдом Трампом, что Украина сама виновата в войне, что она не выполнила и не хотела выполнять Минские соглашения. Я согласен с Дональдом Трампом, что Владимир Зеленский – диктатор", – заявил председатель партии PRO Индржих Райхл.

Напомним, чехи доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем главе Кремля Владимиру Путину, тогда как словаки больше доверяют российскому правителю.

В начале февраля президент Чехии Петр Павел подписал измененный закон о расширении защиты беженцев из Украины, введении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в интересах иностранного государства или ужесточении условий для российских претендентов на чешское гражданство.