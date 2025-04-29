У Литві відповіли на пропозицію Білорусі відновити залізничне сполучення

У Литві заявили, що не поспішатимуть з відповіддю на пропозицію Білорусі відновити пасажирське залізничне сполучення між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, якого цитує LRT.

Коментар Палуцкаса стосувався публікації ЗМІ про те, що Литва через Організацію співробітництва залізниць (ОСЗ), що базується у Варшаві, отримала від Білорусі пропозицію відновити рух поїздів.

"Ми (цю пропозицію. – Ред.) розглядаємо в контексті всіх санкцій, війни в Україні та відносин Європейського Союзу з Росією, тому з відповіддю на ці пропозиції поспішати не будемо", – сказав очільник литовського уряду.

Представник міністра транспорту Лукас Пашкявічюс зазначив, що пропозицію розглядають – очікують на висновки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ і Департаменту державної безпеки (VSD).

"Це робочий процес. Коли надходить пропозиція, вона розглядається в консультації з Міністерством закордонних справ, яке відповідає за санкції, а остаточне рішення ухвалює уряд. Тож ви почули мою думку", – додав Палуцкас.

Залізничне сполучення між Литвою і Білоруссю було припинено 2020 року через пандемію COVID-19.

Воно так і не було відновлено після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, зокрема й з території Білорусі.

Нещодавно Департаменту державної безпеки повідомив, що російські та білоруські спецслужби планували атаки проти представників білоруської громади в Литві.

Тим часом парламент Литви розглядає можливість введення обмежень для білоруських мігрантів на поїздки на батьківщину.