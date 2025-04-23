Розвідка Литви розповіла, як Москва і Мінськ готували атаки на білоруську діаспору

Відомство державної безпеки Литви (VSD) заявило, що російські та білоруські розвідки планували атаки проти представників білоруської громади в Литві.

Про це написав литовський мовник LRT у середу, 23 квітня, передає "Європейська правда".

За даними литовської розвідки, ці іноземні операції стають дедалі небезпечнішими, із підтвердженими спробами здійснити жорстокі напади на білорусів, які проживають у Литві.

"Організатори операції намагаються імітувати діяльність двох протиборчих сил – білорусів, які просувають ідеологію "литвінізму", та нібито литовських груп, які їм протистоять", – йдеться у заяві VSD.

У відомстві зазначили, що з 2023 року російські та білоруські оперативники проводять в Литві інформаційні та психологічні операції з метою створення відчуття небезпеки серед білоруської діаспори та формування образу Литви як ксенофобної держави.

Зокрема, у 2025 році, за даними VSD, розпочався пошук людей у соціальних мережах, які погодилися б напасти на білорусів у Литві за винагороду.

Зазначається, що аби реалізувати цей план, вони видавали себе за мешканців іншої країни ЄС, які шукають білоруських студентів у Вільнюсі для участі у зйомках музичного кліпу. Молоді білоруси, зацікавлені у "роботі", погоджувалися на зустріч у вказаному місці, де, за планом, на них мали напасти.

Паралельно оперативники контактували з потенційними нападниками, надаючи їм описи зовнішності, координати зустрічей, час і детальні інструкції щодо здійснення нападів.

"Потенційних нападників також закликали самостійно знаходити і нападати на будь-яких білорусів за власним вибором та знімати ці злочини на відео", – заявили у розвідці.

У VSD підтвердили, що ця спроба нападу була зірвана.

Зазначається, що на ранніх етапах операції литовські політики та публічні особи отримували погрози нібито від прибічників литвінізму або членів білоруської діаспори. У соцмережах поширювалися відео, де групи, які називають себе литвіністами, висловлювалися проти Литви.

За даними VSD, виконавців найчастіше шукають серед російськомовних мешканців Литви через популярні Telegram-канали та інші платформи.

"Замовлення зазвичай надходять російською або англійською мовами, а литовські тексти, які надаються, часто граматично неправильні або штучні", – зазначили у VSD.

Спочатку виконавцям пропонують простіші завдання відповідно до їхніх умінь – наприклад, сфотографувати будівлі, пов’язані з білоруською діаспорою, або події опозиції.

Винагорода варіюється від кількох десятків до тисяч євро, зазвичай виплати здійснюються у криптовалюті – особливо в Tether – або іншим анонімним способом.

Нагадаємо, у січні глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс запропонував запровадити суворіші покарання за шпигунство на користь іншої країни.

Лише минулого місяця влада оголосила, що двох громадян Литви звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі.

На початку квітня писали, що парламент Литви розглядає можливість введення обмежень для білоруських мігрантів на поїздки на батьківщину.