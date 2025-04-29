В Литве ответили на предложение Беларуси о возобновлении железнодорожного сообщения

В Литве заявили, что не будут спешить с ответом на предложение Беларуси восстановить пассажирское железнодорожное сообщение между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT.

Комментарий Палуцкаса касался публикации СМИ о том, что Литва через Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЗ), базирующуюся в Варшаве, получила от Беларуси предложение возобновить движение поездов.

"Мы (это предложение. – Ред.) рассматриваем в контексте всех санкций, войны в Украине и отношений Европейского Союза с Россией, поэтому с ответом на эти предложения спешить не будем", – сказал глава литовского правительства.

Представитель министра транспорта Лукас Пашкявичюс отметил, что предложение рассматривают – ожидают выводы Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Департамента государственной безопасности (VSD).

"Это рабочий процесс. Когда поступает предложение, оно рассматривается в консультации с Министерством иностранных дел, которое отвечает за санкции, а окончательное решение принимает правительство. Поэтому вы услышали мое мнение", – добавил Палуцкас.

Железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Оно так и не было восстановлено после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, в том числе и с территории Беларуси.

Недавно Департамента государственной безопасности сообщил, что российские и белорусские спецслужбы планировали атаки против представителей белорусской общины в Литве.

Между тем парламент Литвы рассматривает возможность введения ограничений для белорусских мигрантов на поездки на родину.