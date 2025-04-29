Греція проситиме Брюссель звільнити її оборонні видатки від бюджетних правил ЄС

Греція попросить Європейську комісію звільнити її видатки на оборону в 2026 році від бюджетних правил ЄС в рамках так званої фіскальної виняткової клаузули.

Про це заявив у вівторок міністр фінансів країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Країна подасть пізніше у вівторок запит про звільнення від видатків на оборону в розмірі 500 мільйонів євро, передбачених на 2026 рік, що становить менше 0,3% її ВВП, повідомив міністр фінансів Кіріакос Пієракакіс.

"Збільшення, заплановане на період з 2025 по 2026 рік, становить приблизно пів мільярда євро, і це також стосується наступних років. Уряд представив дуже конкретну програму витрат на оборону", – наголосив Пієракакіс.

Міністр також підкреслив, що головне, що повинні зрозуміти громадяни, – це те, що Європейський Союз тепер має нові фіскальні правила. "Чого ми навчилися? Що ми повинні досягати високих первинних надлишків. Це, звичайно, залишається в силі. Однак сьогодні ми не можемо розпоряджатися цими надлишками так само, як раніше, тобто витрачати їх щорічно. Чому? Тому що тепер усі європейські держави домовилися про нові правила щодо щорічних витрат", – додав він.

На запитання, чи можуть ці кошти бути використані виключно на військові витрати, Пієракакіс відповів: "Ми все одно спрямовували їх на військові витрати. Отже, якщо виключити військові витрати з видатків, то, очевидно, ви отримаєте додатковий бюджетний простір, який можна використати для розвитку та соціальних пріоритетів".

Напередодні Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням про звільнення від обмежень Європейського Союзу на запозичення коштів з метою збільшення витрат на оборону в найближчі роки.

Перед цим лише Португалія і Польща висловили зацікавленість у винятках. Країни ЄС з високим державним боргом скептично ставляться до збільшення запозичень для витрат на оборону.