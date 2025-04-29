Греция будет просить Брюссель освободить ее оборонные расходы от бюджетных правил ЕС

Греция попросит Европейскую комиссию освободить ее расходы на оборону в 2026 году от бюджетных правил ЕС в рамках так называемой фискальной исключительной клаузулы.

Об этом заявил во вторник министр финансов страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Страна подаст позже во вторник запрос об освобождении от расходов на оборону в размере 500 млн евро, предусмотренных на 2026 год, что составляет менее 0,3% ее ВВП, сообщил министр финансов Кириакос Пиеракакис.

"Увеличение, запланированное на период с 2025 по 2026 год, составляет примерно полмиллиарда евро, и это также касается следующих лет. Правительство представило очень конкретную программу расходов на оборону", – подчеркнул Пиеракакис.

Министр также подчеркнул, что главное, что должны понять граждане, – это то, что Европейский Союз теперь имеет новые фискальные правила. "Чему мы научились? Что мы должны достигать высоких первичных излишков. Это, конечно, остается в силе. Однако сегодня мы не можем распоряжаться этими излишками так же, как раньше, то есть тратить их ежегодно. Почему? Потому что теперь все европейские государства договорились о новых правилах относительно ежегодных расходов", – добавил он.

На вопрос, могут ли эти средства быть использованы исключительно на военные расходы, Пиеракакис ответил: "Мы все равно платили их на военные расходы. Следовательно, если исключить военные расходы из расходов, то, очевидно, вы получите дополнительное бюджетное пространство, которое можно использовать для развития и социальных приоритетов".

Накануне Германия обратилась к Европейской комиссии с просьбой об освобождении от ограничений Европейского Союза на заимствование средств с целью увеличения расходов на оборону в ближайшие годы.

До этого только Португалия и Польша выразили заинтересованность в исключениях. Страны ЕС с высоким государственным долгом скептически относятся к увеличению заимствований для расходов на оборону.