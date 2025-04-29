У Вільнюсі пройдуть загальнонаціональні навчання з цивільної оборони

В литовській столиці Вільнюсі у вівторок, 29 квітня, пройдуть загальнонаціональні навчання з цивільної оборони, під час яких служби відреагують на умовну масштабну пожежу з викидом хімічного забруднення, а також на терористичний акт у громадському місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У навчаннях беруть участь співробітники поліції Вільнюського повіту, групи антитерористичних операцій Aras, Литовської школи поліції, Департаменту пожежної охорони та порятунку, Служби швидкої медичної допомоги та Єдиного центру допомоги.

Метою цих навчань є оцінка та покращення взаємодії між державними установами, органами місцевого самоврядування, службами екстреної допомоги та неурядовими організаціями під час реагування на складні інциденти, спричинені гібридними загрозами.

Особливу увагу буде приділено зміцненню як фізичної, так і кібербезпеки, особливо під час проведення міжнародних заходів, коли ризик загроз зростає.

Нагадаємо, в Норвегії влаштували випробування для групи з 13 розвідників в Арктиці, які триватимуть 100 днів.

Повідомляли також, що у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.