В Вильнюсе пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

В литовской столице Вильнюсе во вторник, 29 апреля, пройдут общенациональные учения по гражданской обороне, во время которых службы отреагируют на условный масштабный пожар с выбросом химического загрязнения, а также на террористический акт в общественном месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В учениях принимают участие сотрудники полиции Вильнюсского уезда, группы антитеррористических операций Aras, Литовской школы полиции, Департамента пожарной охраны и спасения, Службы скорой медицинской помощи и Единого центра помощи.

Целью этих учений является оценка и улучшение взаимодействия между государственными учреждениями, органами местного самоуправления, службами экстренной помощи и неправительственными организациями при реагировании на сложные инциденты, вызванные гибридными угрозами.

Особое внимание будет уделено укреплению как физической, так и кибербезопасности, особенно во время проведения международных мероприятий, когда риск угроз возрастает.

Напомним, в Норвегии устроили испытания для группы из 13 разведчиков в Арктике, которые продлятся 100 дней.

Сообщалось также, что в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.