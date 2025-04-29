Довіра до гарантій безпеки НАТО серед фінів знизилася під час другого терміну Трампа

Переважна більшість фінів все ще позитивно ставиться до членства країни в НАТО, але позитивне ставлення знизилося порівняно з піковими показниками на початку членства.

Це випливає з опитування Аналітичного центру ділового життя EVA, передає "Європейська правда".

Дві третини (66%) фінів позитивно ставляться до членства країни в НАТО. За шість місяців позитивне ставлення до НАТО знизилося на п'ять процентних пунктів.

Більше половини (53%) зараз вважають, що членство в НАТО не гарантує, що інші країни в кінцевому підсумку допоможуть Фінляндії в разі реальної кризи. Порівняно з попереднім вимірюванням восени 2023 року, довіра до допомоги НАТО значно знизилася (-17 процентних пунктів).

Більше третини (32%) вважають, що гарантії безпеки НАТО є настільки сильним стримуючим фактором, що ніхто не наважиться зачепити країни-члени альянсу.

Троє з десяти (29%) вважають, що в інтересах Фінляндії якомога глибше співпрацювати зі Сполученими Штатами, незважаючи ні на що. Більша частка (42%) відкидає таку глибоку співпрацю.

Нагадаємо, більшість чехів негативно сприймають нове президентство Дональда Трампа у США і не вважають Штати надійним союзником своєї країни.

Як виявило нещодавнє опитування КМІС, 73% українців назвали поганим для нашої держави те, що Дональд Трамп став президентом США.