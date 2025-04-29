Доверие к гарантиям безопасности НАТО среди финнов снизилось во время второго срока Трампа

Подавляющее большинство финнов по-прежнему положительно относятся к членству страны в НАТО, но положительное отношение снизилось по сравнению с пиковыми показателями в начале членства.

Это следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, передает "Европейская правда".

Две трети (66%) финнов положительно относятся к членству страны в НАТО. За шесть месяцев положительное отношение к НАТО снизилось на пять процентных пунктов.

Более половины (53%) сейчас считают, что членство в НАТО не гарантирует, что другие страны в конечном итоге помогут Финляндии в случае реального кризиса. По сравнению с предыдущими замерами осенью 2023 года, доверие к помощи НАТО значительно снизилось (-17 процентных пунктов).

Более трети (32%) считают, что гарантии безопасности НАТО являются настолько сильным сдерживающим фактором, что никто не осмелится затронуть страны-члены Альянса.

Трое из десяти (29%) считают, что в интересах Финляндии как можно глубже сотрудничать с Соединенными Штатами, несмотря ни на что. Большая часть (42%) отвергает такое глубокое сотрудничество.

Напомним, большинство чехов негативно воспринимают новое президентство Дональда Трампа в США и не считают Штаты надежным союзником своей страны.

Как показал недавний опрос КМИС, 73% украинцев назвали плохим для нашей страны то, что Дональд Трамп стал президентом США.