Сейм Литви не зняв імунітет з депутата, якому загрожують звинувачення у шахрайстві

У литовському Сеймі не знайшлося достатньо голосів для зняття депутатської недоторканності з есдека Арунаса Дуденаса, якому загрожують звинувачення у шахрайстві.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

29 квітня у Сеймі Литви не знайшли голосів для зняття імунітету з депутата від соціал-демократів Арунаса Дуденаса.

Для дозволу на притягнення депутата до відповідальності "за" повинні були проголосувати щонайменш 71 зі 141 депутата. У підсумку виявилося 69 голосів "за", жодного проти, і двоє депутатів утримались.

Тридцять однопартійців Дуденаса не взяли участі в голосуванні – у тому числі двоє віцеспікерів Сейму – хоча спершу у фракції заявили, що підтримують зняття імунітету. Не голосували також члени ультраправої "Зорі Німану".

Перед голосуванням Дуденас заявив, що бачить упередженість з боку прокуратури і що його справа могла б розглядатися в адміністративному порядку. "Я не ухиляюся від відповідальності, але хочу справедливого суду", – сказав депутат. Також він не погоджується з тим, щоб питання про його імунітет розглядали за спрощеною процедурою, без формування спецкомісії, хоча це передбачалося коаліційною угодою.

Прокуратура збиралася висунути Дуденасу звинувачення у шахрайстві, фальсифікації документів та зловживанні повноваженнями у зв’язку з подіями, коли він працював у місцевій раді міста Укмерге у 2019-2023 роках. Зокрема, прокурори вважають, що тоді політик подав не свої власні чеки і незаконно отримав 10,5 тисяч євро компенсації за пальне.

У прокуратурі пояснили, що за відсутності згоди Сейму на зняття імунітету з Дуденаса розслідування доведеться припинити щонайменш до часу, коли мандат депутата завершиться.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав результати голосування ганьбою. "Тепер Сейму потрібно буде жити з цим тавром ганьби", – обурився він.

Нагадаємо, нещодавно литовські ЗМІ звернули увагу на різке зростання витрат Міністерства юстиції на "смачні" закупівлі.

На початку квітня Європарламент зняв імунітет зі скандального проросійського депутата з Німеччини.