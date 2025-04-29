Сейм Литвы не снял иммунитет с депутата, которому грозят обвинения в мошенничестве

В литовском Сейме не нашлось достаточно голосов для снятия депутатской неприкосновенности с эсдека Арунаса Дуденаса, которому грозят обвинения в мошенничестве.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

29 апреля в Сейме Литвы не нашли голосов для снятия иммунитета с депутата от социал-демократов Арунаса Дуденаса.

Для разрешения на привлечение депутата к ответственности "за" должны были проголосовать не менее 71 из 141 депутата. В итоге оказалось 69 голосов "за", ни одного против, и двое депутатов воздержались.

Тридцать однопартийцев Дуденаса не приняли участия в голосовании – в том числе двое вице-спикеров Сейма – хотя сначала во фракции заявили, что поддерживают снятие иммунитета. Не голосовали также члены ультраправой "Зари Немана".

Перед голосованием Дуденас заявил, что видит предвзятость со стороны прокуратуры и что его дело могло бы рассматриваться в административном порядке. "Я не уклоняюсь от ответственности, но хочу справедливого суда", – сказал депутат. Также он не согласен с тем, чтобы вопрос о его иммунитете рассматривали по упрощенной процедуре, без формирования спецкомиссии, хотя это предусматривалось коалиционным соглашением.

Прокуратура собиралась выдвинуть Дуденасу обвинения в мошенничестве, фальсификации документов и злоупотреблении полномочиями в связи с событиями, когда он работал в местном совете города Укмерге в 2019-2023 годах. В частности, прокуроры считают, что тогда политик подал не свои собственные чеки и незаконно получил 10,5 тысяч евро компенсации за топливо.

В прокуратуре пояснили, что при отсутствии согласия Сейма на снятие иммунитета с Дуденаса расследование придется прекратить как минимум до времени, когда мандат депутата завершится.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал результаты голосования позорными. "Теперь Сейму нужно будет жить с этим клеймом позора", – возмутился он.

Напомним, недавно литовские СМИ обратили внимание на резкий рост расходов Министерства юстиции на "вкусные" закупки.

В начале апреля Европарламент снял иммунитет с скандального пророссийского депутата из Германии.