Британия хочет не предоставлять статус беженца иностранцам, осужденным за сексуальные преступления

Иностранцев, осужденных за сексуальные преступления, хотят лишить права получить статус беженца в Великобритании в рамках усилий правительства по ужесточению правил в преддверии местных выборов.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что страна пересматривает вопрос о возможности лишить права на получение статуса беженца иностранцев, которые были осуждены за сексуальные преступления.

"Мы пересматриваем этот вопрос, потому что считаем, что способ, которым это трактуется судами, представляет проблему", – сказала она.

Как пишет агентство, в правительственный законопроект о безопасности границ, убежище и миграции, который рассматривается в парламенте, будет внесена поправка, запрещающая предоставлять статус беженца любому иностранцу, осужденному за преступление, предусматривающее внесение в реестр сексуальных преступников.

"Сексуальные преступники, которые представляют угрозу для общества, не должны иметь возможности пользоваться защитой, предоставляемой беженцам в Великобритании", – считает министр.

Отмечается, что по состоянию на конец 2024 года в Великобритании оставалось 90 686 заявлений о предоставлении убежища, которые ожидали первоначального решения. В январе правительство сообщило, что достигло самого высокого уровня выдворений с 2018 года – выдворено 16 400 человек.

С начала этого года более 10 тысяч искателей убежища уже прибыли на лодках – что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на небольших лодках.

Недавно писали, что Великобритания хочет заключить с ЕС миграционное соглашение, которое позволило бы ей договариваться с отдельными странами-членами о возвращении некоторых мигрантов.