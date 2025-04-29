Єврокомісія про "золоті паспорти" Мальти: європейське громадянство не продається

Європейська комісія вітає сьогоднішнє рішення Суду Європейського Союзу, який зобов’язав Мальту припинити програму "золотих паспортів" – надання усім охочим громадянства в обмін на інвестиції.

Про це на брифінгу 29 квітня повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речник Єврокомісії наголосив, що надання громадянства ЄС не має перетворюватися на комерційну операцію, бо це порушує законодавство ЄС.

"Європейське громадянство не продається. Тому ми вітаємо сьогоднішнє рішення Суду Європейського Союзу щодо мальтійської схеми надання громадянства інвесторам", – заявив Маркус Ламмерт.

"Суд роз'яснив, що держава-член не може надавати своє громадянство, а разом з ним і європейське громадянство, в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції, оскільки це, по суті, означає перетворення набуття громадянства на звичайну комерційну операцію", – додав він.

Речник Єврокомісії пояснив, що, згідно з рішенням суду, "запровадивши та запустивши схему надання громадянства інвесторам у 2020 році, Мальта порушила законодавство ЄС".

"Тепер Мальта має виконати рішення суду. Схеми надання громадянства інвесторам порушують законодавство ЄС і як такі мають бути скасовані всіма державами-членами", – підсумував Ламмерт.

Як повідомлялося, Суд ЄС 29 квітня оголосив рішення у справі щодо програми "золотих паспортів" на Мальті та постановив, що країна має припинити її як таку, що суперечить законодавству Євросоюзу.

Напередодні стало відомо, що низка підсанкційних громадян Росії все одно отримували паспорти Мальти за схемою "золотої візи".

Варто нагадати, що у квітні 2025 року Іспанія офіційно припинила оформлення посвідок на проживання за інвестиції в нерухомість на понад 500 тисяч євро.

Своєю чергою, уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".