Еврокомиссия о "золотых паспортах" Мальты: европейское гражданство не продается

Европейская комиссия приветствует сегодняшнее решение Суда Европейского Союза, который обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" – предоставление всем желающим гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом на брифинге 29 апреля сообщил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает корреспондент "Европейской правды".

Спикер Еврокомиссии подчеркнул, что предоставление гражданства ЕС не должно превращаться в коммерческую операцию, поскольку это нарушает законодательство ЕС.

"Европейское гражданство не продается. Поэтому мы приветствуем сегодняшнее решение Суда Европейского Союза по мальтийской схеме предоставления гражданства инвесторам", – заявил Маркус Ламмерт.

"Суд разъяснил, что государство-член не может предоставлять свое гражданство, а вместе с ним и европейское гражданство, в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, означает превращение обретения гражданства в обычную коммерческую операцию", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что, согласно решению суда, "введя и запустив схему предоставления гражданства инвесторам в 2020 году, Мальта нарушила законодательство ЕС".

"Теперь Мальта должна выполнить решение суда. Схемы предоставления гражданства инвесторам нарушают законодательство ЕС и как таковые должны быть отменены всеми государствами-членами", – подытожил Ламмерт.

Как сообщалось, Суд ЕС 29 апреля объявил решение по делу о программе "золотых паспортов" на Мальте и постановил, что страна должна прекратить ее как противоречащую законодательству Евросоюза.

Накануне стало известно, что ряд подсанкционных граждан России все равно получали паспорта Мальты по схеме "золотой визы".

Напомним, что в апреле 2025 года Испания официально прекратила оформление видов на жительство за инвестиции в недвижимость на сумму более 500 тысяч евро.

В свою очередь правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".