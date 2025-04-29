Молдовський Додон допустив, що його партія може зректись соціалізму

Проросійський лідер опозиційної Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) Ігор Додон допустив перейменування його політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Додона, ПСРМ просуває ідеї, які "більшою мірою відповідають сувереністській, а не соціалістичній доктрині".

"Ми вважаємо, що це – майбутнє, і говоримо про те, що відбувається в Молдові, в регіоні та за його межами. ПСРМ з часом може стати Партією сувереністів Республіки Молдова", – анонсував він.

Політик пояснив, що зміна назви пов'язані зі "зміною політичних пріоритетів" і "ідеологічних орієнтирів партії".

"Тому що європейські соціалісти – це ліва сила, яка підтримує або не виступає проти ЛГБТ та інших подібних речей. Такими є соціалісти в Європі та в світі. А ми такі ідеї не просуваємо. Ми просуваємо зовсім інші, більш консервативні цінності", – сказав Додон.

Він припустив, що назва "Партія сувереністів Молдови" може використовуватись під час найближчої виборчої кампанії на парламентських виборах 28 вересня.

Наразі в опитуваннях лідирує партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність", а Партія соціалістів перебуває на другому місці з помітним відривом.